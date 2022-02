Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Herzebocholt - Von der Fahrbahn abgekommen

Isselburg (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer am Samstag in Isselburg-Herzebocholt bei einem Unfall erlitten. Der 20-Jährige hatte gegen 21.45 Uhr die Schüttensteiner Straße in Richtung Bocholt befahren. Er war in einer langgezogenen Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug durchbrach den Metallzaun eines Betriebsgeländes. Ein Rettungswagen brachte den Isselburger in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.200 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell