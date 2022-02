Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Taxifahrer wehrt Räuber ab

Isselburg (ots)

Am Widerstand eines Taxifahrers gescheitert ist in der Nacht zum Sonntag ein Raub in Isselburg. Ein Unbekannter ließ sich gegen 05.20 Uhr zunächst von Bocholt nach Isselburg in die Alleestraße bringen. Statt für die Fahrt zu zahlen, schlug der Mann den Fahrer mit einem Gegenstand und forderte Geld. Dem kam der leicht verletzte 65-Jährige jedoch nicht nach. Der Unbekannte flüchtete. Beschreibung des Tatverdächtigen: etwa 30 bis 35 Jahre alt, dunkler Teint, dunkle Haare, dunkler Bart, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und ein schwarzes Tuch über dem Mund tragend.

An den vorangegangenen Wochenenden ist es wie berichtet zu ähnlich gelagerten Taten gekommen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5152025.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell