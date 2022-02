Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Gegen Leitplanke geprallt

Heiden (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Freitag in Heiden bei einem Unfall erlitten. Die 24-Jährige war gegen 15.15 Uhr auf der B67 aus Richtung A31 kommend in Richtung Ausfahrt Velen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug der Velenerin ins Schleudern und stieß mehrfach gegen eine Leitplanke. Es ist nicht auszuschließen, dass die Autofahrerin wegen eines vorangegangenen Hagelschauers die Kontrolle über ihren Wagen verloren hatte. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

