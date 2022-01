Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichten Personen,-und hohem Sachschaden

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, Billerbeck - Hauptstraße/ Landesstr. 592. Ein 21- jähriger Einbecker befuhr mit seinem Alfa Romeo die Hauptstraße und er beabsichtigte nach links in die Landesstr. 592 nach Opperhausen abzubiegen. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt eines 27-jährigen , auch aus Einbeck, mit seinem Skoda und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und sie wurden vorsorglich den Krankenhäusern in Einbeck und Northeim zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und sie wurden abgeschleppt. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 10000.-Euro.

