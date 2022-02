Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Von glatter Fahrbahn abgekommen

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer in der Nacht zum Samstag in Gronau-Epe bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 19-Jährige hatte gegen 02.15 Uhr den Harreweg in Richtung Amelandsweg befahren. Der Gronauer kam nach ersten Erkenntnissen auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

