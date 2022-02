Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Containerbrand neben Verbrauchermarkt

Borken (ots)

In der Nacht zum Samstag ist in Borken der Inhalt eines Containers in Brand geraten. Die darin liegenden Zeitungen und Zeitschriften wurden zum Raub der Flammen. Das Geschehen spielte sich auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes an der Heidener Straße ab. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ungeklärt blieb zunächst, wie dieser entstanden war. Hinweise dazu erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell