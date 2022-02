Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Sturz leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Samstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Zeugenangaben zufolge habe der 60-Jährige gegen 11.10 Uhr die Werther Straße gequert, sei an einem Bordstein hängen geblieben und gestürzt. Der Verletzte gab dagegen an, das Rad geschoben zu haben. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,8 Promille hin.

