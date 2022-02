Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nachtragsmeldung zu: "Hausbrand - Löscharbeiten dauern an - Straßen gesperrt"

Bocholt (ots)

Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ist ein 30-jähriger Bewohner eines Hauses in Bocholt nach einem Brand vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Wie berichtet, hatte sich am Samstag ein Feuer in dem Wohnhaus entwickelt. Das Geschehen spielte sich gegen Abend am Burloer Weg ab - irrtümlich war in unserer ersten Pressemeldung auch vom Barloer Weg die Rede. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauern an.

