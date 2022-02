Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Parkendes Auto mutwillig beschädigt

Ahaus (ots)

Abgetreten haben Unbekannte in Ahaus den linken Außenspiegel eines geparkten Autos. Der Wagen hatte auf einem Grundstück am Scharweg gestanden. Zu der Tat kam es dort zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Samstag, 09.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

