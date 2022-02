Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Vandalismus im Schlossgarten

Ahaus (ots)

Erheblich beschädigt haben Unbekannte am Samstag eine Sitzbank aus Holz im Schlossgarten in Ahaus. Zeugenangaben zufolge traten nachmittags mehrere Jugendliche gegen das Sitzmöbel, das auf der zentralen Rasenfläche des Parks steht. Die Unbekannten brachen dabei mehrere Bretter heraus. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

