Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Nach Auffahrunfall geflüchtet

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Freitag in Ahaus-Wüllen bei einem Unfall erlitten. Die 49-Jährige hatte gegen 18.50 Uhr die Stadtlohner Straße aus Richtung Ahaus kommend befahren. Als die Borkenerin verkehrsbedingt abbremste, fuhr ein nachfolgender Wagen auf ihren auf. Dessen Fahrer habe sich den Angaben der Geschädigten zufolge nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle entfernt. Der Mann sei noch sehr jung gewesen und habe kurzes, mittelblondes Haar gehabt. Bei seinem Fahrzeug habe es sich um einen Firmenwagen oder Kleinbus mit AH-Kennzeichen und weiß-blauer Aufschrift gehandelt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

