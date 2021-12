Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.12.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten bereits am 22. Dezember ein in Osterburken geparktes Auto. Die Besitzerin stellte ihren Hyundai am Morgen auf dem Parkplatz der Realschule in der Hemsbacher Straße ab. Als sie am Nachmittag zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie die Beschädigungen an dem Auto. Der oder die Täterin zerkratzte den Hyundai offenbar mit einem spitzen Gegenstand. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, zu melden.

