Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei Unfälle auf der B213

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag kam es auf der B213 in Nordhorn zu zwei Verkehrsunfällen. Drei Personen wurde dabei verletzt. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer war gegen 13.20 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Nordhorn unterwegs. Als ihm ein Rettungswagen samt eingeschaltetem Blaulicht entgegenkam, bremste der Fahrer sein Auto abrupt ab. Eine dahinter fahrende 56-Jährige konnte ihren VW Golf noch rechtzeitig bremsen, ebenso wie der 37-jährige Fahrer eines VW Passat. Trotz einer Vollbremsung fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Audi auf den Passat auf. Ein Mercedes-Fahrer konnte sein Auto ebenfalls nicht rechtzeitig stoppen und prallte gegen den Audi. Die 42-jährige Beifahrerin im Audi wurde dabei leicht verletzt. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Vermutlich hat er den Unfall hinter sich nicht wahrgenommen. Der unbekannte Fahrzeugführer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Aufräum- und Bergungsarbeiten kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. In diesem Zusammenhang kam es gegen 14.15 Uhr auf der Bundesstraße zu einem weiteren Verkehrsunfall. Dabei fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Ford auf den Mercedes eines 39-Jährigen auf, der sein Auto aufgrund eines Stauendes abbremsen musste. Die 43-jährige Beifahrerin im Mercedes wurde dabei schwer verletzt. Die beiden Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen.

