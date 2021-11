Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen/Emsdetten - Gestohlener Pkw sichergestellt

Lingen/Emsdetten (ots)

In Zusammenarbeit mit dem Grenzüberschreitenden Polizeiteam (GPT) konnte am Dienstag ein VW Tiguan im Wert von etwa 20.000 Euro sichergestellt werden, der in den Niederlanden im Oktober als gestohlen gemeldet wurde. Auf das Fahrzeug aufmerksam wurden die Beamten nach einem Hinweis der Zulassungsstelle in Lingen. Hier wurde für das Auto eine Tageszulassung mit gefälschten Dokumenten beantragt. Gegen den 60-jährigen Antragssteller aus Nordrhein-Westfalen wurde ein Strafverfahren wegen Dokumentenfälschung eingeleitet. Der VW konnte anschließend von Polizeibeamten aus Emsdetten auf dem Hof eines dortigen Autohändlers sichergestellt werden. Wie und unter welchen Umständen der VW Tiguan aus den Niederlanden zum Autohandel gelangte und welche Rolle der 60-Jährige bei dem Autodiebstahl spielte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

