Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dersum - Mauer beschädigt

Dersum (ots)

Am Mittwoch ist es an der Hauptstraße in Dersum zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte dort zwischen 16 und 17.10 Uhr eine Grundstücksmauer angefahren und beschädigt. Er setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

