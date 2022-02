Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Portemonnaie entwendet und Geld abgehoben

Borken (ots)

Eine Geldbörse gestohlen haben Unbekannte am vergangenen Mittwoch in Borken. Das Geschehen spielte sich zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr im Bereich eines Verkaufsstands an der Johann-Walling-Straße ab. Im Anschluss nutzten die Täter eine erbeutete Bankkarte, um Geld vom Konto des Geschädigten abzuheben. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

