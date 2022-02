Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Verkaufseinheiten Cannabis in Wohnung einer Bekannten untergebracht

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Wehringhauser Straße fanden Polizisten am Montag (14.02.2022) gegen 18.30 Uhr unter anderem mehrere Verkaufseinheiten Cannabis in einer Wohnung. Ein 31-Jähriger hatte die Betäubungsmittel bei einer 32-Jährigen deponiert, die ihn für ein paar Tage bei sich wohnen ließ. Die Frau hatte die Polizei verständigt, da sie die Herausgabe eines Wohnungstürschlüssels durch den Mann durchsetzen wollte. Sie gestattete den Beamten das Zimmer zu durchsuchen, in dem der Hagener untergekommen war. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Drogen. Der 31-Jährige behauptete, dass die Betäubungsmittel gar nicht ihm gehören, da sich dieses schließlich nicht in seiner eigenen Wohnung befinden würden. Der Mann erhielt eine Strafanzeige. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. (arn)

