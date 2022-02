Polizei Hagen

POL-HA: Beziehungsstreit führt zu Messerstecherei und vorläufiger Festnahme

Hagen-Haspe (ots)

Am Montag, 14.02.2022, kam es zu einer Auseinandersetzung am Oedeweg. Dort hielt sich gegen 21 Uhr eine 32-Jährige bei ihrem neuen Lebensgefährten (42) auf, als es läutete. Ihr Ex-Freund (30) stand vor der Tür. Bereits in der Vergangenheit tat dieser kund, dass er mit der neuen Beziehung nicht einverstanden sei. Als der 42-Jährige und sein Bekannter (45) die Türe öffneten, stach der 30-jährige Randalierer mit einem Küchenmesser zu und verletzte den 42-Jährigen leicht. Der Hagenerin gelang es, aus dem Badezimmer heraus die Polizei zu rufen. Nachdem die Tür geschlossen wurde, hämmerte der Randalierer weiterhin dagegen. Erst, als wenige Augenblicke später das Martinshorn erschallte, versuchte er aus dem Mehrfamilienhaus zu fliehen. Das Messer legte er im Hausflur ab. Die Beamten ergriffen den Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Auch er hatte sich an der Hand verletzt. Niemand wollte ärztlich behandelt werden. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert (zwischen 1,5 und fast 1,9 Promille). Die Hagener Kripo hat den Fall übernommen. (hir)

