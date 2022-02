Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte - Sturz in Bus nach starkem Bremsvorgang

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Auf der Flyer Straße musste ein Bus am Montagmorgen (14.02.2022) stark bremsen, nachdem eine Autofahrerin diesen überholte. Gegen 7.15 Uhr nahm die 62-jährige Skoda-Fahrerin nach eigenen Angaben an, dass der vor ihr fahrende Linienbus an einer Haltestelle stoppen wird. Unmittelbar nach dem Überholvorgang scherte sie mit ihrem Fahrzeug vor dem Bus ein, der jedoch gar nicht beabsichtigt hatte zu halten. Der 30-jährige Busfahrer musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Hierdurch kam ein 17-jähriger Fahrgast zu Fall. Er stürzte dabei gegen eine 31-Jährige, die daraufhin mit ihrem mitgeführten Fahrrad ebenfalls zu Boden fiel. Beide erlitten leichte Verletzungen. Der Jugendliche kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die 31-Jährige wollte bei Bedarf selbständig einen Arzt aufzusuchen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell