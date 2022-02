Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt nach Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein weiter

Hagen-Haspe (ots)

Am Montag, 14.02.2022, fuhren Polizisten im Rahmen der Streife durch das Wohngebiet am Quambusch. Hier sahen sie gegen 20:45 Uhr, wie ein Smart in die Harkortstraße einbog und in Richtung Grundschöttlerstraße weiterfuhr. Den Beamten kam der Smart äußerst bekannt vor. Dem Fahrer wurde vor einigen Tagen der Führerschein nach einer Trunkenheitsfahrt abgenommen. Die Polizisten hielten das Fahrzeug an. Tatsächlich saß der führerscheinlose 30-Jährige am Steuer. Er gab sich unwissend. Er habe gedacht, dass er so lange weiterfahren dürfte, bis ein Richter etwas anderes entscheidet. Die Beamen untersagten die Weiterfahrt und legten eine weitere Anzeige gegen den Hagener vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell