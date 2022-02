Polizei Hagen

POL-HA: Mann zieht bei Streit Messer - 17-Jähriger durch Kopfstoß leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstag, 12.02.2022, hielt sich eine Gruppe von Jugendlichen (15, 17, 17) gegen 19:30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Nordstraße auf. Zu dieser Zeit ging ein Mann an der Gruppe vorbei. Es kam zu einem Wortgefecht. Der Unbekannte versetzte einem 17-Jährigen plötzlich einen Kopfstoß und schlug dem anderen 17-Jährigen gegen den Kopf. Dem 15-Jährigen hielt er in Messer entgegen. Dieser wich zurück und stolperte. Der Randalierer floh daraufhin. Er war zwischen 20 und 25 Jahren alt, zwischen 170 und 180 cm groß, schlank und trug eine grüne Jacke und eine dunkle Mütze. Hinweise zur Person nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

