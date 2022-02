Polizei Hagen

POL-HA: Kontrolle in Hohenlimburg - Drogen, Geld und Schlagstock sichergestellt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Freitag, 11.02.2022, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 19 Uhr eine Gruppe von jungen Männern in der Langenkampstraße. Sie saßen dort auf zwei Parkbänken. Als sie den Streifenwage kommen sahen, ergriff einer im Sprint die Flucht. Er war groß und hager. Von den anderen Personen ging ein cannabisähnlicher Geruch aus. Ein 18-Jähriger führte in seiner Jacke mehrere kleine Druckverschlusstütchen mit Marihuana mit sich. In einer Tasche hatte er einen Teleskopschlagstock versteckt. Die Beamten fanden auch Geld in kleiner Stückelung. Der 18-Jährige wollte sich gegenüber der Polizei nicht äußern. Auch die anderen zwei Personen sagten nichts. Die Waffe, das Geld und die Drogen stellten die Polizisten sicher. Den Fall übernimmt jetzt die Kripo. (hir)

