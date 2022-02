Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl aus PKW

Hagen (ots)

Am 11.02.2022 in der Zeit von 20.40 Uhr bis 20.45 Uhr ließ ein 49-Jähriger seinen PKW unverschlossen und unbeaufsichtigt an der Elseyer Straße stehen. Als er nach diesen 5 Minuten zu seinem Auto zurückkehrte stellte der Mann fest, dass seine Geldbörse, die zuvor noch auf dem Beifahrersitz lag, gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell