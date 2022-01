Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220112.1 Tornesch: Nachmeldung zum Einsatz mit zwei Toten

Tornesch (ots)

Dienstagnachmittag wählte ein 59jähriger Mann den Polizeinotruf, um mitzuteilen, dass er seine Lebensgefährtin getötet habe. Kurz nach diesem Anruf wurde er von einem Zug am Bahnübergang Koppeldamm erfasst und tödlich verletzt. Polizeibeamte fanden die 57jährige Frau tot in ihrer Wohnung am Prinzendamm. Nach derzeitigen Ermittlungen ist von einem Gewaltverbrechen auszugehen. Auf eine Obduktion beider Leichen wird seitens der Staatsanwaltschaft verzichtet, da die Todesursachen geklärt sind. Hintergründe zu dieser Tat werden derzeit ermittelt. Weitere Auskünfte können derzeit nicht gegeben werden.

