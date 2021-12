Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 12.12.2021 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Sprengung eines Geldausgabeautomaten

38259 Salzgitter-Flachstöckheim, Alte Landstraße Sonntag, 12.12.21, ca. 04:21 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer Sprengung eines Geldausgabeautomaten in Salzgitter-Flachstöckheim. Gegen 04:21 Uhr vernahm ein Anwohner einen lauten Knall und anschließend das Ertönen einer Alarmanlage. Eintreffende Polizeibeamte stellten fest, dass ein Geldautomat, der sich im Gebäude eines Supermarktes befindet, offensichtlich aufgesprengt wurde. Zur Erlangung des darin befindlichen Bargeldes kam es jedoch nicht. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern wurde u.a. auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Zudem erfolgte eine umfassende Spurensicherung durch die Kriminaltechniker. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Das Gebäude des Supermarktes wurde beschädigt, der Markt wird am Montag dennoch zum Einkauf öffnen können.

