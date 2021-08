Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Smartphones und Tablet entwendet

Greven (ots)

Am Mittwoch (18.08.) wurde die Polizei über einen Diebstahl im Telekom Shop an der Markstraße informiert. Nach Aussagen einer Mitarbeiterin, betrat ein unbekannter Mann gegen 13.15 Uhr den Shop und begab sich direkt zu den Ausstelltischen. Dort riss der Unbekannte vier Mobiltelefone und ein Laptop inklusive der Diebstahlsicherungen aus ihrer Verankerung und flüchtete in Richtung Schulgasse/An der Martinischule. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er ist männlich, etwa 1,70 Meter groß und maximal 30 Jahre alt. Er trug eine dunkle Hose, eine Jacke mit schwarz/grünen Dreiecken und eine schwarze Kappe mit einem Logo, vermutlich ein weißes Z oder H. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

