POL-SZ: Nachtrag zur Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 12. Dezember 2021:

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 12. Dezember 2021:

Wolfenbüttel

Einbruchdiebstahl in PKW

So., 12.12.2021, 02:00 Uhr bis 05:00 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Klatschmohnweg und Hasselmorgen

In der Sonntagnacht, 12.12.2021, in dem Zeitraum von 02:00 Uhr bis 05:00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter zwei PKW, einen weißen VW Tiguan und einen weißen BMW in den Straßen, Hasselmorgen und Klatschmohnweg, Wolfenbüttel, und entwendeten die werksseitig verbauten Navigationsgeräte sowie ein multifunktionales Instrumentendisplay.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

