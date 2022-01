Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220111.9 Tornesch: Toter am Bahnübergang und Fund einer weiteren leblosen Person-Ermittlungen dauern an

Tornesch (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein 59jähriger Mann am Bahnübergang Koppeldamm von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Im Zuge des Einsatzes konnte in diesem Zusammenhang eine weitere Person, eine 57jährige Frau, leblos in ihrer Wohnung am Prinzendamm aufgefunden werden. Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Es wird nachberichtet.

