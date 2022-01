Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220111.8 Brunsbüttel: Marpolverstoß im Elbehafen

Brunsbüttel (ots)

Am Dienstag kontrollierten Beamte der Wasserschutzpolizei Brunsbüttel einen im Elbehafen liegenden Flüssiggastanker. Das Schiff "Tristar Shamal" mit Heimathafen Gibraltar hatte von Montagnacht bis Dienstagnacht ungereinigtes Abwasser in die See entsorgt. Der für die Desinfektion vorgesehene Chlortank war komplett entleert. Gegen den Kapitän sowie den leitenden Ingenieur wurde eine entsprechende Anzeige gefertigt und eine Sicherheitsleistung von 843,50EUR einbehalten.

