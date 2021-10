Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto zerkratzt +++ Großefehn - Zusammenstoß beim Abbiegen +++ Aurich - Pedelec-Fahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto zerkratzt

In der Straße Moorkämpe in Aurich hat ein Unbekannter ein Auto zerkratzt. Der Täter beschädigte mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite eines schwarzen Audi A4 am Fahrbahnrand. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 15.10 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Zusammenstoß beim Abbiegen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen auf der B 72 in Großefehn. Ein 68 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Volvo gegen 6.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Aurich und wollte nach links in die Schrahörnstraße abbiegen. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen entgegenkommenden 19-jährigen Mazda-Fahrer. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 68-jährige Volvo-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Aurich - Pedelec-Fahrerin verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Mittwoch in Aurich bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 17.10 Uhr wollte eine 49-jährige Seat-Fahrerin auf den Parkplatz einer Spielothek am Pferdemarkt fahren. Hierbei übersah die Frau nach ersten Erkenntnissen eine Pedelec-Fahrerin, die ihr entgegenkam und erfasste sie. Die 28-jährige Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

