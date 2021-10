Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auto auf Parkplatz beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Auto auf Parkplatz beschädigt

Auf dem Parkplatz des Wittmunder Krankenhauses ist am Montag ein Fahrzeug beschädigt worden. Ein Autofahrer hatte seinen grauen VW T-Roc von 9 Uhr bis 11 Uhr auf dem Parkplatz des Geländes am Dohuser Weg abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er am Rücklicht einen Schaden fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell