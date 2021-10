Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs +++ Norden - Betrunkener Radfahrer +++ Aurich - Ohne Fahrerlaubnis gefahren +++ Lütetsburg - Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 57 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstag in Aurich von der Polizei angehalten worden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde dem 57-Jährigen untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Norden - Betrunkener Radfahrer

Ein 21 Jahre alter Fahrradfahrer war am Mittwoch in Norden betrunken unterwegs. Die Polizei hielt den 21-Jährigen gegen 6.30 Uhr in der Brückstraße an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Dem Heranwachsenden wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Ein Autofahrer hat am Mittwoch an der Pferdemarktkreuzung in Aurich eine rote Ampel missachtet. Als die Polizei den Mann daraufhin anhielt, stellten sie fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem 49-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Lütetsburg - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag in Lütetsburg. Ein 18 Jahre alter Traktorfahrer mit Auflieger war nach ersten Erkenntnissen gegen 16.20 Uhr auf der Heerstraße in Richtung Verkehrskreisel unterwegs und übersah einen Opel-Fahrer, der verkehrsbedingt vor dem Kreisel anhielt. Der Traktorfahrer fuhr auf. Der 58-jährige Opel-Fahrer und sein 60 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell