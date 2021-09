Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Kennzeichenmissbrauch +++ Aurich - Auto am Schlossplatz beschädigt +++ Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Kennzeichenmissbrauch

Der Polizei ist in der Nacht zu Montag im Rahmen einer Streifenfahrt in Südbrookmerland ein Motorroller aufgefallen. An dem Kleinkraftrad waren die Kennzeichen nicht ordnungsgemäß angebracht. Bei einer näheren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen zudem nicht zu dem Kleinkraftrad gehörten. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Gegen den 16-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Auto am Schlossplatz beschädigt

Am Schlosspark in Aurich ist am Montag ein VW Golf beschädigt worden. Zwischen 9.30 Uhr und 12.15 Uhr stand der rote Wagen auf einem Parkplatz. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der hinteren rechten Tür mehrere Schrammen fest. Vermutlich hatte ein Fahrzeugführer den Golf beim Ausparken touchiert. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Vor einer Apotheke in Aurich kam es am Wochenende zu einer Unfallflucht. Auf dem Parkplatz in der Alten Molkereistraße stieß ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, gegen einen Toyota Aygo. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

