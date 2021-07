Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen - Täter erbeutet GPS-Empfänger

Einen Traktor brach ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in Unlingen auf.

Ulm (ots)

Am Montag oder Dienstag muss der Einbrecher in der Alten Landstraße gewesen sein, so die ersten Ermittlungen der Polizei. Zwischen 19 und 20 Uhr ging er zu einer Halle. Dort stand ein Traktor. Den öffnete er mit Gewalt und stahl einen GPS-Empfänger. Mit seiner Beute flüchtete der Unbekannte. Die Riedlinger Polizei (07371/9380) hat die Spuren gesichert und sucht den Täter. Dabei prüft sie auch ob die Tat mit anderen Taten, bei denen die Unbekannten GPS-Empfänger erbeuteten, im Zusammenhang steht.

