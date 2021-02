Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Feuerwehr im Tierrettungseinsatz

Ulmet (ots)

Am Dienstagabend wird ein Spaziergänger zwischen den Ortschaften Erdesbach und Ulmet auf ein Schaf aufmerksam, welches sich mit seinem Kopf in einem Zaun zum Feldweg am Glanufer verfangen hat.

Das Tier war nicht fähig, sich selbst aus der misslichen Lage zu befreien. Die zwischenzeitlich informierte Polizei erreichte den Tierhalter nicht. Daher wurde die Feuerwehr in dieser Sache hinzugezogen, welche das Schaf befreite. Ein besonderer Dank geht an den Spaziergänger. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell