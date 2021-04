Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Metallschrott aus Container gestohlen

Kleve-Rindern (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch (14. April 2021) in der Zeit zwischen 08:00 und 16:00 Uhr Metallschrott, der bei einer Entrümpelung angefallen war, aus einem bereitgestellten Container an der Straße Drususdeich gestohlen. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

