Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Mendig

MendigMendig (ots)

Am 21.12.2020 ereignete sich im Zeitraum 14:45 bis 18:30 Uhr in der Kaplan-Schlicker-Straße in Mendig ein Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei kollidierte der unbekannte Unfallverursacher vermutlich beim Ausfahren aus der Straße Sommerberg mit der Fahrerseite eines geparkten Suzukis. Anschließend verließ er die Unfallörtlichkeit ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Mayen zu wenden.

