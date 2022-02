Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Hohenlimburg - Neun Tatverdächtige gefasst

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Samstag, 12.02.2022, nahmen mehrere Streifenwagen gegen 03:40 Uhr Fahrt in Richtung Oeger Straße auf. Ein Zeuge hatte in einer Firma laute Geräusche wahrgenommen und immer wieder Licht auf dem Gelände gesehen. Drei Fahrzeuge fuhren, als er sich dem Gebäude näherte, mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Ein Audi und ein Renault fuhren die Oeger Straße hinauf, ein VW hinab. Wenig später stellte sich heraus, dass Einbrecher einen Mauerteil einschlugen und sich so Zugang verschafften. Sie luden anschließend Buntmetall und sogar ein Pocket-Bike in die Fahrzeuge. Im Rahmen einer Fahndung konnten der Audi und der Renault angehalten und kontrolliert werden. Hier fanden die Beamten das Diebesgut. Die Insassen waren 13, 16, 17, 20, 24, 26, 26, 27 und 32 Jahre alt. Die Fahrzeuge, sowie das Diebesgut, wurden sichergestellt. Den Fall hat jetzt das Kommissariat für Einbruchsdelikte übernommen. (hir)

