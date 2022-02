Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Farbschmierereien auf dem Gelände der Katholischen Kirche

Hohen-Sülzen (ots)

Im derzeit nicht näher eingrenzbaren Zeitraum zwischen dem 08.02.2022 und dem 12.02.2022 wurden durch einen unbekannten Täter zahlreiche Farbschmierereien am Kirchengebäude der katholischen Kirche sowie an Ehrengräbern auf dem angrenzenden Friedhof in der Wallstraße verursacht.

Die Polizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die etwas zur Tat oder dem/der möglichen Täter/-in sagen können. Sollten Sie Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell