Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Diebstahl aus PKW- Zeugen gesucht!

Worms, Auf der Au (ots)

Hoher Sachschaden nach Einschlagen der Seitenscheiben zweier PKW in Worms- Pfeddersheim!

Unbekannten Tätern gelingt es am Samstag, dem 12.02.2022, zwischen 01:00 Uhr und 08:30 Uhr "Auf der Au" in Worms durch Einschlagen der Seitenscheiben in den Innenraum zweier PKW zu gelangen. Darin befindliche Wertgegenstände werden entwendet.

Die Alarmanlage eines PKW löst gegen 02:00 Uhr aus, wodurch ein Anwohner wach wird. Bei seiner Nachschau stellt er jedoch keine Auffälligkeiten oder Personen auf der Straße fest und vermutet daher einen Fehlalarm.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich keine Wertgegenstände offen in Fahrzeugen liegen zu lassen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241- 8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

Original-Content von: Polizeidirektion Worms