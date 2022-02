Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Diebstahl aus Wormser Gaststätte - Zeugen gesucht

Worms, Steinstraße (ots)

Am 11.02.2022 kam es um 15:00 Uhr zum Diebstahl einer Handtasche in der Lokalität "RO-mania" in der Steinstraße in Worms. Drei bislang unbekannte Täter (zwei davon weiblich, einer männlich) sollen dort in einem unbeobachteten Moment die Handtasche der Inhaberin entwendet haben, welche sich im Bereich des Verkaufstresens befand. In der Handtasche befanden sich laut Angaben der Inhaberin neben 15.000 Euro Bargeld auch diverse persönliche Dokumente. Die Täter seien anschließend in einen weißen Seat gestiegen und davongefahren. Sachdienliche Hinweise zu den Personen und/oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei in Worms entgegen.

