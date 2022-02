Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Nachtrag zur Meldung "Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalpolizei Worms - Apotheken-Räuber in Worms festgenommen"

Worms (ots)

Die beiden Tatverdächtigen, die am vergangenen Dienstag eine Apotheke in der Mainzer Straße überfallen haben sollen, sind nun beide in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Worms prüft, inwieweit die beiden Tatverdächtigen an weiteren Taten im Eigentumsbereich beteiligt gewesen sein könnten. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen an.

Wir berichteten bereits unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/5143732

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell