POL-PDWO: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Zweiradfahrer

Am Mittwochnachmittag kam es in Worms-Horchheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Der 48-jährige PKW-Fahrer befuhr gegen 16:45 Uhr die Hausmühlstraße. An der Kreuzung zur Höhlchenstraße übersah er einen von links kommenden 18-jährigen Motorradfahrer und nahm diesem die Vorfahrt. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Höhlchenstraße musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

