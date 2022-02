Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Schwerer Raub auf Apotheke

Worms (ots)

Am gestrigen Dienstag wurde eine Apotheke in der Mainzer Straße Ziel eines Raubüberfalls. Gegen 15:25 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Täter die Apotheke. Während einer der Täter die 57-jährige Apothekerin unter Vorhalt eines Küchenmessers bedrohte, entnahm der andere Täter Bargeld im hohen dreistelligen Bereich aus der Kasse. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Petrus-Dorn Straße.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell