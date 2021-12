Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 39 Fahrzeuge wegen unsachgemäßen Veränderungen sichergestellt/19-Jähriger gleich dreimal auffällig

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen kontrolliert fortlaufend den fließenden Verkehr und sorgt so für Ordnung und Sicherheit. So tragen wir den Beschwerden und Einlassungen von Bürgerinnen und Bürgern Rechnung, die sich bei der Polizei melden und auf Missstände aufmerksam machen. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die so genannte Poser- und Tuningszene, denn nicht jede Veränderung die an Kraftfahrzeugen vorgenommen wird, ist auch legal. Insgesamt hat die Polizei Gelsenkirchen im Jahr 2021 bisher 79 Anzeigen gegen Fahrer und/oder Halter gefertigt, die Fahrzeuge unsachgemäß betrieben haben. In 39 Fällen waren die Mängel so gravierend, dass die Fahrzeuge sichergestellt worden sind, um die Betriebserlaubnis fachlich überprüfen zu lassen. Bei elf dieser Fahrzeuge wurde die Prüfplakette entfernt und der Weiterbetrieb bis zur Mängelbeseitigung untersagt. Negativbeispiel ist ein 19 Jahre alter Gelsenkirchener, der gleich dreimal in diesem Jahr auffiel. Zuerst am 16. Juni 2021, als ihn Beamte auf der Pierenkemperstraße in Erle anhielten und kontrollierten. Hier wurde festgestellt, dass sein Seat derart manipuliert war, das es zu Fehlzündungen und dadurch zu einem Flammenaustritt aus dem Auspuffrohr kam. Zudem waren die Federung und die Rad/Reifenkombination nicht zulässig. Die Beamten entfernten die Plaketten und leiteten ein Verfahren gegen den Mann ein. Am 17. September wurde er erneut angehalten, diesmal mit einem VW auf der Cranger Straße, ebenfalls in Erle. Auch hier stellten die Beamten derart erhebliche Mängel fest, dass sie das Fahrzeug sicherstellten. Ein in Auftrag gegebenes Gutachten ergab, dass die Mängel derart verkehrsgefährdend waren, dass die erneute Inbetriebnahme untersagt wurde. Das störte den Autofan aber offensichtlich nicht, denn schließlich hielten ihn Polizeibeamte am 9. Dezember 2021 erneut an, erneut in dem gleichen Auto, erneut in Erle. Die zuvor beanstandeten Mängel waren nicht beseitigt, das Fahrzeug wurde erneut sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen gegen den Gelsenkirchener dauern an. Unser Appell: Halten Sie sich als Autofahrer an die geltenden Regeln. Nur so ist die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen gewährleistet. Wer vorausschauend und defensiv fährt, schützt sich und andere.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell