Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auf einen Kaffee mit der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 22. Dezember 2021, und Donnerstag, 23. Dezember 2021, laden wir die Bürgerinnen und Bürger in Gelsenkirchen ein, mit uns einen Kaffee zu trinken. Denn polizeiliche Arbeit ist geprägt durch den Kontakt zu den Menschen.

Kommunikation ist ein elementarer Bestandteil der polizeilichen Arbeit. Respekt für diese Arbeit ist wesentlich für die Akzeptanz der Polizei, ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihrer Maßnahmen. In der heutigen Zeit hat sich die Kommunikation durch Internet, Social Media und Messengerdienste stark gewandelt. Auch wenn die Polizei dort ebenfalls ansprechbar ist, möchten wir besonders in dieser Zeit zeigen, dass wir weiterhin vor Ort und auf der Straße für jedermann ansprechbar sind.

Wir nehmen uns Zeit für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger und wollen für sie da sein. Wir möchten mit ihnen ins Gespräch kommen und zuhören, wo ihnen der Schuh drückt.

"Coffee with a cop" heißt es in Gelsenkirchen

am Mittwoch, 22. Dezember 2021, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr, auf dem Neumarkt in der Altstadt von Gelsenkirchen.

und am Donnerstag, 23. Dezember 2021, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr im Robinienhof, unweit des Marktplatzes in Buer.

Während dieser Zeit steht ein professioneller "Coffee-Truck" vor Ort, der Kaffee und andere Heißgetränke zubereitet. Zum Verweilen laden Stehtische ein. Die Polizistinnen und Polizisten aus unterschiedlichen Direktionen nehmen sich Zeit, in einem passenden Ambiente mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Auch Polizeipräsidentin Britta Zur nimmt sich Zeit, den einen oder anderen Kaffee mit den Bürgerinnen und Bürgern zu trinken. Sie ist an beiden Tagen jeweils von 12 bis 13 Uhr vor Ort.

Wir laden Sie ein, über "coffee with a cop" zu berichten und ebenfalls mit uns einen Kaffee zu trinken.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

