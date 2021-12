Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzte Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Eine 70-jährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 18. Dezember 2021, in Ückendorf schwer verletzt worden. Die 70-Jährige passierte um 16.15 Uhr mit ihrem Rollator die Bochumer Straße, als sie von dem Wagen eines 69-jährigen Autofahrers erfasst wurde, der von der Straße "Flöz-Dickebank" nach links in die Bochumer Straße abbog. Ein Rettungswagen brachte die Fußgängerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

