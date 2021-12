Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand nach vorangegangener Sachbeschädigung

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Morgen des 18.12.2021 gegen 03.40 Uhr beobachteten Zeugen in der Altstadt auf der Ringstraße einen Mann, der mutwillig ein Verkehrsschild beschädigte. Daraufhin informierten sie die Polizei. Nachdem der Tatverdächtige durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden konnte und auf sein Verhalten angesprochen wurde, reagierte der deutlich alkoholisierte Mann extrem aggressiv und beleidigend. Als der 21jährige Gelsenkirchener dann jedoch auch noch begann, die Polizeibeamten über die Beleidigungen hinaus körperlich anzugreifen, indem er sie zu schlagen versuchte, musste er unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Dabei randalierte er auf dem Weg sowie später auch innerhalb des Polizeigewahrsams erheblich. Im Zuge der notwendigen Zwangsmaßnahmen wurden der Tatverdächtige sowie ein Polizeibeamter leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war jedoch bei beiden nicht erforderlich. Der Beamte blieb dienstfähig. Bei dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

