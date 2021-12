Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zufallsfund: 31-Jähriger mit rund zwei Kilo Cannabis unterwegs

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer gemeinsamen Schwerpunktkontrolle von Kommunalem Ordnungsdienst (KOD) und Polizei gestern, 16. Dezember 2021, in Buer, flüchtete ein 31 Jahre alter Mann zunächst vor den Polizeibeamten, als diese ihn gegen 10.30 Uhr am Busbahnhof Buer beim Verlassen eines Busses ansprachen und kontrollieren wollten. Zuvor hatte der Mann den Mitarbeitern des KOD gegenüber unzureichende Angaben zu seinem Fahrschein, seinen Personalien und zu seinem Impfstatus gemacht. Zudem fiel er durch starken Cannabisgeruch auf. Die Beamten leiteten eine Fahndung ein und nahmen umgehend die Verfolgung auf. Der Mann konnte wenig später auf der Cranger Straße in Buer gestellt werden. Auf seiner Flucht schmiss er zwei Beutel in einen Abfalleimer. Diese konnten durch die Beamten sichergestellt werden. Darin befanden sich insgesamt gut zwei Kilogramm Cannabis. Zudem führte der Beschuldigte über 1000 Euro Bargeld mit sich. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der gebürtige Mindener derzeit über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Aufgrund der Flucht- und Wiederholungsgefahr nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest und brachten ihn in das Gewahrsam. Das Bargeld und die Betäubungsmittel stellten sie sicher. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Erschleichens von Leistungen. Die Ermittlungen dauern an.

