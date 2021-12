Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter Unfallbeteiligter gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht die Fahrerin/den Fahrer eines grauen VW Tiguan. Sie oder er ist am vergangenen Freitagmorgen, 10. Dezember 2021, um 5.25 Uhr in Resse von der Hertener Straße nach links auf die Ressestraße abgebogen. Dabei wurde die Vorfahrt einer 50 Jahre alten Hertenerin missachtet, die auf der Ressestraße in Richtung Buer unterwegs war. Die Frau musste nach rechts ausweichen und kollidierte mit einem Baum. Ihr Auto wurde dabei erheblich beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet die Fahrerin oder den Fahrer des VW, sich zwecks Klärung des Sachverhaltes bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

